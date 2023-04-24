Число посетителей Казанского кремля с начала года выросло на 14%

За январь-март 2023 года в Казанском кремле побывали свыше 665 тыс. туристов, что на 14,5% больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике заявила глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Кроме того, на 81% выросло количество посетителей музея «Городская панорама» (13,5 тыс. человек) и на 3,5 тыс. число посетителей музея чак-чака (8,6 тыс.).

Средний уровень загрузки отелей в Казани за первый картал 2023 года составила 46%, что на 2,5% больше, чем годом ранее. На майские праздники уровень вырос до 70%, в некоторых отелях он равен 100%.

"Ъ-Казань"