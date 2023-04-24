Жителя Симферополя осудили за участие в нацбатальоне

Жителя Симферополя признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана террористической в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина занимался обеспечением батальона, после того как добровольно вступил в организацию в 2016 году.

«При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне»,— говорится в сообщении.

В отношении симферопольца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

По решению Киевского районного суда Симферополя мужчина будет отбывать наказание в течение четырех лет. Первый год он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Анастасия Донскова

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