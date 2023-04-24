СГК сообщила о создании Западно-Сибирского филиала

Сибирская генерирующая компания создала Западно-Сибирский филиал, объединивший предприятия компании в Новосибирской области и Алтайском крае. Новую структуру возглавил Игорь Лузанов. Ранее он руководил работой Барнаульской ТЭЦ-3, а также курировал реализацию программ обновления теплосетевой инфраструктуры в Барнауле, модернизации системы теплоснабжения Рубцовска, интеграции в состав СГК теплоэнергетических предприятий в Бийске и Рубцовске, сообщает пресс-служба СГК.

По оценкам руководства компании, структурные изменения позволят повысить эффективность управленческих ресурсов.

СГК занимается производством тепла в Алтайском крае, Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Хакасии и Туве. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,94% в СГК принадлежат СУЭК, еще 0,06% - у ООО «Новосибирская теплосетевая компания».

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Оксана Павлова