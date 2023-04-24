От Дубая до Барселоны: «Атлас Девелопмент» открыл продажи новых секций в жилой экосистеме «Парк Столиц»

«Атлас Девелопмент» объявил старт продаж новых секций в своем флагманском проекте — жилой экосистеме «Парк Столиц» в Екатеринбурге. Продажи открыты в двух новых домах – «Дубай» и «Барселона». Жилая экосистема располагается в центральной части города в границах ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Айвазовского – ул. Щорса.



Фото: предоставлено пресс-службой «Атлас Девелопмент»

«Дубай – это уникальный город и носит звание столицы туризма и отдыха. Всем известно, что самый высокий в мире небоскреб находится в Дубае, поэтому и новая секция будет одной из доминант жилой экосистемы "Парк Столиц"», — рассказала коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова. По ее словам, для новой секции специально создали коллекцию планировок. «Например, на пятом этаже дома запроектирована уникальная 3-х комнатная квартира с просторной террасой, выйти на которую можно из большой кухни-гостиной и из спальни», - отметила Анастасия Стройкова.

На последнем этаже расположатся квартиры с высокими полотками до 3,7 м и красивым видом на уральскую столицу. В квартирах на 18 этаже будут французские балконы. Как отметили в компании, по концепции все секции внутреннего двора «Парка Столиц» оформлены в стилистике соответствующих городов. Территория около секции «Дубай» будет наполнена арабским колоритом: витиеватые восточные орнаменты, навесы, световые арт-объекты.

Вторая секция носит название «Барселона» – одного из самых ярких городов Европы и столица Каталонии (область Испании). При продумывании пространства внутреннего двора дома «Барселона» ландшафтные дизайнеры вдохновлялись архитектурными проектами Антонио Гауди, чьи творения считаются мировым культурным наследием.

Приобрести квартиру-студию в новых домах «Дубай» и «Барселона» можно от 4,2 млн руб. Сдача секций запланирована на II квартал 2025 года.

Напомним, в «Парке Столиц» уже возвышаются две секции проекта под названиями «Лондон» и «Милан», ведется строительство еще двух — «Токио» и «Гонконг». Всего здесь будет десять секций, а объединит их пешеходная галерея с заведениями и просторный двор-парк площадью 2 га с собственным водоемом. Отметим, что «Атлас Девелопмент» уже несколько лет развивает в Екатеринбурге стандарт «Жилой экосистемы»: концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one»*, пространство для здорового образа жизни, дворы для разных возрастов, система «умный дом». В 2021 году «Атлас Девелопмент» стал победителем федеральной премии Urban Awards в номинации «За создание стандарта "Жилая экосистема"».

Застройщик «Парк Столиц» (дом «Дубай», дом «Барселона»): ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АТЛАС ПАРК СТОЛИЦ — 2» Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф Застройщик «Парк Столиц» (дома «Токио» и «Гонконг»): ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АТЛАС ПАРК СТОЛИЦ» Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф * All-in-one - Все необходимое — в одном месте.

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