Население Удмуртии сократилось на 1 тысячу человек за январь-февраль

Численность населения Удмуртии за январь-февраль сократилась на 1 075 человек. При этом на 1 января 2023 года в республике постоянно проживало 1,44 млн человек, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

За эти два месяца Удмуртия имела небольшой миграционный прирост — 53 человека, однако регион терял жителей за счет естественной убыли. Так, в республике родилось 2 045 детей и умерло 3 173 человека. Среди регионов ПФО по уровню рождаемости регион занимает второе место, уступая лидерство Пермскому краю. Миграционный прирост составил 53 человека.

При этом за два месяца рождаемость в Удмуртии упала на 5,4%, в целом по России — на 3,4%, в ПФО — на 2,5%.

За два месяца в Удмуртии зарегистрировали 718 браков и 866 разводов. При этом количество браков уменьшилось на 13,2% в сравнении с этим же периодом 2022 года, а число разводов увеличилось на 11,2%.