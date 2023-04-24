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Юрий Башмет станет почетным гражданином Ярославской области

Комитет Ярославской областной думы по депутатской деятельности, этике и регламенту согласовал представление о присвоении Юрию Башмету звания почетного гражданина Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной думы.

Юрий Башмет

Юрий Башмет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Юрий Башмет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С соответствующим ходатайством выступило региональное правительство. Звание «Почетный гражданин Ярославской области» является высшей наградой региона. Областные власти считают, что художественный руководитель государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет внес «значимый вклад в развитие культуры, искусства, образования». Также награда должна быть вручена «за государственную, общественную и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения Ярославской области, обеспечению ее благополучия и процветания, повышению роли и авторитета Ярославской области в Российской Федерации и на международной арене».

Комитет областной думы 21 апреля утвердил представление о награждении господина Башмета, теперь вопрос будет вынесен на пленарное заседание областной думы 25 апреля. После получения необходимого согласования решение о присвоении почетного звания примет губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Андрей Иванов

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