ЗакС предложил штрафовать до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг

Законодательное собрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о включении новой статьи о «рекламе сексуальных услуг» в КоАП РФ. За нарушение предлагают штрафовать до 500 тыс. руб., следует из документа, опубликованного в электронной базе Госдумы.

Предполагается, что рекламой сексуальных услуг будет считаться ее размещение или распространение в общественных местах с предложением знакомств и времяпрепровождения с указанием контактных данных.

В ЗакСе поправку аргументируют тем, что в Петербурге подобная реклама размещается на объектах городской инфраструктуры, в том числе на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и т.д. Это «наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города», уточняется в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают ввести штраф в размере от 20 до 50 тыс. руб. для граждан, от 50 до 100 тыс. руб. — для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. руб. — для юрлиц.

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