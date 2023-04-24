День Победы в Казани будут праздновать на площади Тысячелетия

Главной площадкой празднования Дня Победы в этом году в Казани станет площадь Тысячелетия. Об этом на деловом понедельнике сказал глава управления культуры Азат Абзалов.

По его словам, торжественная программа праздника стартует в 9:30. Через полчаса там пройдут войска и проедут историческая военная техника и ретроавтомобили. Участниками парада станут военнослужащие и курсанты военного училища, кадетских классов, юнармии и суворовцы.

Празднование Дня Победы продолжится в парке Победы. Там пройдут парад юнармейцев, традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы», интерактивная программа на ул.Баумана, с концертом и фотозонами, а также выступления творческих коллективов города.

В 19.00 праздничная программа вновь вернется на площадь Тысячелетия. Там пройдут концертная программа мастеров искусств и молодежных групп и выступление тысячного хора «Поющая Казань». Вечерний праздник в формате народного караоке.

Закончится День Победы в 22:00 традиционным фейерверком. За ним можно будет наблюдать с акватории Казанки.

"Ъ-Казань"