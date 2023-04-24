Телеком-оператор «Кристалл» попал под санкции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обновил перечень российских юридических и физических лиц, в отношении которых введены десятилетние санкции. Среди них — уфимское АО «Монтажно-технологическое управление «Кристалл». Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, если будут найдены на территории Украины, ограничение торговых операций, запрет на выведение капиталов за пределы страны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» зарегистрировано в марте 1994 года в Уфе. Компания специализируется на деятельности в области связи. По данным списка аффилированных лиц компании, 74,96% акций «Кристалла» принадлежат Александру Трофимову. Выручка АО в 2021 году составила около 313 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Венера Хисамова

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