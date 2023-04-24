Летний парк «Уралмаш» лидирует в голосовании по благоустройству

По итогам первой недели народного голосования по благоустройству объектов в районах Екатеринбурга лидерами стали летний парк «Уралмаш» (14,2 тыс. голосов), парк им. Чкалова (6,5 тыс.) и парк им. 50-летия ВЛКСМ (4,6 тыс.). Такие данные приводятся на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого проходит голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз летнего парка "Уралмаш"

Фото: Проектная документация Эскиз летнего парка "Уралмаш"

Фото: Проектная документация

Парк им. Ф. Энгельса за это же время собрал 2,7 тыс. голосов, сквер на ул. Титова (Чкаловский район) — 1 тыс. Голосование за объекты благоустройства завершится 31 мая.

Напомним, в прошлом году Преображенский парк в Академическом районе и летний парк на Уралмаше стали лидерами народного голосования. В результате с отрывом в 26 тыс. голосов федеральную поддержку получил Преображенский парк. Но глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что благоустроены будут обе площадки.

Диана Сунагатуллина

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