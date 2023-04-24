В Башкирии отопительный сезон завершится на этой неделе

Отопительный сезон во всех районах и муниципалитетах Башкирии может завершиться до конца текущей недели. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству ЖКХ «занять более активную позицию» и отключать отопление, если «формально есть основания». «Мудрить тут не надо, это опять лишние платежи пойдут. Зачем? Да, в мае не удивимся, если похолодание будет, но у нас и летом похолодания бывают. Ничего страшного»,— отметил он.

Решение об отключении отопления приняли 14 муниципалитетов, среди которых города Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай, Сибай, Аскинский, Илишевский, Бакалинский, Ермекеевский, Аургазинский, Стерлитамакский, Ишимбайский, Мелеузовский и Баймакский районы.

Карина Мамаева

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