Депутатов избрали в трех районах Удмуртии в рамках дополнительных выборов

23 апреля в Балезинском, Вавожском и Сарапульском районах Удмуртии прошли дополнительные выборы в Совет депутатов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, победу одержали депутаты «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, в Балезинском районе победу одержал Александр Баженов — 46,11% голосов избирателей, в Вавожском районе — Валерий Савельев (58,8%), в Сарапульском районе — Владимир Шкарупа (74,67%).

Как отметила председатель избирательной комиссии Удмуртии Светлана Пальчик, кампании в трех районах прошли конкурентно, однако «не обошлось без фактов незаконной агитации, попыток оказать моральное давление на членов УИК». «Но все комиссии работали четко, профессионально, грамотно, поэтому и ход, и результат голосования не вызывают сомнений»,— подчеркнула госпожа Пальчик.