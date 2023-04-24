Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутатов избрали в трех районах Удмуртии в рамках дополнительных выборов

23 апреля в Балезинском, Вавожском и Сарапульском районах Удмуртии прошли дополнительные выборы в Совет депутатов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, победу одержали депутаты «Единой России».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, в Балезинском районе победу одержал Александр Баженов — 46,11% голосов избирателей, в Вавожском районе — Валерий Савельев (58,8%), в Сарапульском районе — Владимир Шкарупа (74,67%).

Как отметила председатель избирательной комиссии Удмуртии Светлана Пальчик, кампании в трех районах прошли конкурентно, однако «не обошлось без фактов незаконной агитации, попыток оказать моральное давление на членов УИК». «Но все комиссии работали четко, профессионально, грамотно, поэтому и ход, и результат голосования не вызывают сомнений»,— подчеркнула госпожа Пальчик.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...