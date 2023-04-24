В Челябинске создадут проектный офис для межвузовского кампуса

В Челябинске появится проектный офис для регулирования научно-образовательной деятельности будущего межвузовского кампуса. Об этом по итогам стратегической сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, сообщают в вузе.

«Главная задача, которую нам предстоит решить в ближайшее время — обозначить цифровой контур будущего кампуса и выстроить внутреннюю структуру управления им. Ещё необходимо более тщательно прописать инструменты, которые помогут нам предотвратить образовательную миграцию из региона», — отметил Сергей Таскаев.

Общая площадь объектов межвузовского кампуса, который планируют возвести возле главного корпуса ЧелГУ, составит 123 тыс. кв. м. Там разместят учебно-научный комплекс с технопарком, лаборатории, коворкинг-парк, конференц-залы, магазины и общежития на 3,4 тыс. мест. Откроют научно-исследовательские лаборатории по специализациям интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы. Помимо студентов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета и ЧелГУ, в кампусе будут работать представители Магнитогорского технического, Южно-Уральского медицинского, Южно-Уральского аграрного университетов, а также Международного института дизайна и сервиса.