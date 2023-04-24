РМК разрешили продолжить строительство оружейной палаты в центре Екатеринбурга

Строительная корпорация «Даймонда Билдинг» (принадлежит Русской медной компании) получила положительное заключение от историко-культурной экспертизы на строительство уральской оружейной палаты (музея) на улице Гоголя в Екатеринбурге. Соответствующий акт опубликован на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз, как может выглядеть будущий музей

Фото: Проектная документация Эскиз, как может выглядеть будущий музей

Фото: Проектная документация

Экспертиза показала, что строительство музея не затронет культурный слой в районе улиц Горького — Карла Маркса — Гоголя и Энгельса, где ранее были найдены остатки бань, монет и других предметов XVIII–XIX.

Отметим, что также появился эскиз, как будет выглядеть будущий музей. Изображение было размещено на информационном щите в 2022 году, где ведется строительство.

Напомним, в ноябре 2021 года Игорь Алтушкин стал собственником 100% долей в ООО «Уральская оружейная палата» (Екатеринбург). Сама уральская оружейная палата была зарегистрирована в январе 2020 года по адресу штаб-квартиры РМК на Горького, 57.

Музей возводят рядом со штаб-квартира РМК. Анонсировалось, что здание спроектирует британское архитектурное бюро Foster + Partners (первым объектом в России, построенным по проекту бюро, стала штаб-квартира РМК). В начале 2022 года в Екатеринбурге должна была пройти презентация с представителем британского бюро, но РМК отменила мероприятие из-за «политической ситуации в мире».

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