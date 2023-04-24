Пермские дзюдоисты завоевали золото на турнире, посвященном 300-летию Перми

В СК имени Сухарева завершились Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Марата Бибарцева. За награды боролись почти две сотни спортсменов со всей страны. В итоге у представителей Пермского края в активе 14 наград. «Золото» в своих весовых категориях завоевали Валерия Тепышева, Матвей Кылосов, Карина Быкова и Данила Оборин.

Марат Шамильевич Бибарцев — заслуженный тренер России. Это звание он получил, работая в Перми, в 28 лет. Воспитал целую плеяду сильных спортсменов, защищавших честь региона на различных уровнях.

В этом году соревнования проводились в 28-й раз и были посвящены 300-летию города.