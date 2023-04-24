В Челябинской области планируют ввести жилищные сертификаты для детей-сирот

Жителям Челябинской области из числа детей-сирот планируют выдавать сертификаты на покупку жилья. Соответствующий законопроект разработало министерство социальных отношений региона, сообщает правительство области.

Планируется ввести единовременную выплату на приобретение квартиры для граждан старше 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не обеспеченных жильем. Законопроектом предусмотрено, что приобретаемое жилье должно быть качественным и относительно новым – не старше семи лет. В правительстве отмечают, что вопрос выдачи квартир сиротам остается достаточно острым. Ежегодно в Челябинской области положенное от государства жилье получают лишь около 700 человек этой категории.

По мнению губернатора Алексея Текслера, жилищные сертификаты – это более гибкий механизм. «Механизм сертификатов у нас уже есть в практике, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация. Сейчас практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи. Сертификат позволяет использовать еще дополнительные программы поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье», - отметил губернатор. По его словам, из бюджета региона на эти цели будут выделены дополнительные средства