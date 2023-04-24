Башкирские вузы не вошли в топ-50 лучших в стране

Башкирские вузы не вошли в число 50 лучших, следует из рейтинга HeadHunter. По результатам исследования в текущем году Уфимский государственный нефтяной технический университет, который по итогам 2022 года занимал 39 позицию, оказался на 53 месте. Средняя ожидаемая зарплата его выпускников составляет 45 тыс. руб., в среднем каждого из них приглашали на собеседования за 2021-2022 годы 9,6 раз.

Несколько улучшил свои позиции Башкирский государственный университет – 67 место, ранее был на 70 строчке, средняя ожидаемая зарплата выпускников составляет 35 тыс. руб. Уфимский государственный авиационный технический университет опустился на 167 место (в 2022 году занимал 101 позицию), средняя ожидаемая зарплата — 40 тыс. руб. Башкирский государственный аграрный университет также ухудшил свои показатели, оказавшись на 233 месте (был на 140 месте), средняя ожидаемая зарплата — 40 тыс. руб. Значительно упал в рейтинге Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы — 300 место (был на 165 месте), ожидаемая зарплата — 30 тыс. руб. Башкирский государственный медицинский университет занял 396 строчку (был на 241), ожидаемая зарплата — 50 тыс. руб.

В десятке лучших вузов страны — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ имени Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.

Рейтинг составлялся на основе около 2 млн резюме соискателей в возрасте 18-24 лет, 500 тыс. резюме выпускников 2021-2022 годов из 411 вызов страны. Общий показатель учитывает популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников, опыт работы и текущую трудоустроенность.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2022 году в Башкирии завершилось слияние двух крупнейших вузов — Уфимского государственного авиационного технического университета и Башкирского государственного университета. Новое учебное заведение получило название Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ).

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте