«Гранд Отель Европа» дарит весеннее настроение

По случаю 320-й годовщины Санкт-Петербурга «Гранд Отель Европа» предлагает гостям специально разработанную культурную программу. Консьержи отеля с готовностью проинформируют постояльцев о городских достопримечательностях и значимых событиях северной столицы.
Начать обзорную экскурсию по городу предлагается с посещения выставки «Первая позиция. Русский балет» в ЦВЗ «Манеж». Проект посвящен эволюции балета в России и демонстрирует около 1 тыс. артефактов из его истории. При бронировании более двух ночей в категории номеров делюкс «Гранд Отель Европа» предоставляет комплементарные билеты на выставку. Продолжить дневную программу рекомендуется во Владимирском дворце. Консьерж-служба отеля организует персональную экскурсию с хранителем, который расскажет удивительную историю этого бриллианта Дворцовой набережной.
Вечер гостя «Гранд Отеля Европа» предлагается провести в собственной ложе отеля в Михайловском театре, а также посетить мероприятия XII Петербургского ресторанного фестиваля, проходящего в городе до 30 апреля. Важнейшее событие весны — открытие 20 апреля сезона навигации — также не пройдет мимо внимания постояльцев, которые начиная с этой даты смогут насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга на катере отеля.