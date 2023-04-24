«Гранд Отель Европа» дарит весеннее настроение

По случаю 320-й годовщины Санкт-Петербурга «Гранд Отель Европа» предлагает гостям специально разработанную культурную программу. Консьержи отеля с готовностью проинформируют постояльцев о городских достопримечательностях и значимых событиях северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Первая позиция. Русский балет» в ЦВЗ «Манеж». Зинаида Серебрякова «Девочки-сильфиды. Балет Шопениана», Государственная Третьяковская галерея «Первая позиция. Русский балет» в ЦВЗ «Манеж». Речная прогулка Михайловский театр Дворец князя Владимира Следующая фотография 1 / 5 «Первая позиция. Русский балет» в ЦВЗ «Манеж». Зинаида Серебрякова «Девочки-сильфиды. Балет Шопениана», Государственная Третьяковская галерея «Первая позиция. Русский балет» в ЦВЗ «Манеж». Речная прогулка Михайловский театр Дворец князя Владимира

Начать обзорную экскурсию по городу предлагается с посещения выставки «Первая позиция. Русский балет» в ЦВЗ «Манеж». Проект посвящен эволюции балета в России и демонстрирует около 1 тыс. артефактов из его истории. При бронировании более двух ночей в категории номеров делюкс «Гранд Отель Европа» предоставляет комплементарные билеты на выставку. Продолжить дневную программу рекомендуется во Владимирском дворце. Консьерж-служба отеля организует персональную экскурсию с хранителем, который расскажет удивительную историю этого бриллианта Дворцовой набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гранд Отель Европа, исторический люкс Паваротти. Гранд Отель Европа Гранд Отель Европа, вид из номера с террасой. Ресторан «Европа». Петербургский ресторанный фестиваль. Петербургский ресторанный фестиваль. Петербургский ресторанный фестиваль. Следующая фотография 1 / 7 Гранд Отель Европа, исторический люкс Паваротти. Гранд Отель Европа Гранд Отель Европа, вид из номера с террасой. Ресторан «Европа». Петербургский ресторанный фестиваль. Петербургский ресторанный фестиваль. Петербургский ресторанный фестиваль.

Вечер гостя «Гранд Отеля Европа» предлагается провести в собственной ложе отеля в Михайловском театре, а также посетить мероприятия XII Петербургского ресторанного фестиваля, проходящего в городе до 30 апреля. Важнейшее событие весны — открытие 20 апреля сезона навигации — также не пройдет мимо внимания постояльцев, которые начиная с этой даты смогут насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга на катере отеля.

Елизавета Федутинова