В аэропорту Братска началась подготовка к реконструкции аэродромной инфраструктуры за 2 млрд рублей

В Братске начались подготовительный работы к реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэродромной инфраструктуры городского аэропорта. В частности, ведется устройство вахтового городка строителей, демонтаж очистных сооружений, а также геодезические работы по выносу водоотводного коллектора. Выполняется завоз инертных и строительных материалов. Завершить работы планируется в 2024 году. Согласно данным сайта Госзакупки, стоимость всех работ составляет 2,2 млрд руб. Заказчиком является ФКУ «Ространсмодернизация». Финансирование предусмотрено из федерального бюджета, оно рассчитано на 2022-2024 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«В рамках реализации проекта в аэропорту расширят взлетно-посадочную полосу, реконструируют рулежные дорожки и перрон, установят новое светосигнальное оборудование, построят аварийно-спасательную станцию, площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, комплексную трансформаторную подстанцию и очистные сооружения, а также обновят водосточно-дренажную сеть», - рассказал генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров.

Период эксплуатации аэродрома должен быть рассчитан до 2045 года, с возможностью принимать такие тяжелые самолеты, как Boeing 747-400 и Ан-124. Исполнителем контракта, который был заключен в 2022 году, является ООО «Сэм» (Санкт-Петербург). Компания предложила выполнить работы за 2 млрд руб. при начальной цене 2,2 млрд руб.

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Лолита Белова