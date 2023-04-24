Выступление ремикс-группы на юбилее Перми оценили в 1,7 млн рублей

На юбилее Перми выступит ремикс-группа Filatov & Karas. Ее гонорар составит 1,7 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные контракта. Группа Filatov & Karas состоит из двух исполнителей — диджеев из Москвы Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году, станет поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Ее гонорар, по данным СМИ, составит 3,5 млн руб. Выступление оплатят за счет спонсора, бюджетные деньги тратиться не будут.

В праздники запланировано также выступление DJ Smash, исполнителя Вани Дмитриенко, певицы Татьяны Овсиенко и группы «Иванушки International».