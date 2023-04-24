Трех детей и женщину спасли очевидцы из горящего дома в селе Яган

В Удмуртии очевидцы спасли 27-летнюю женщину и трех маленьких детей, дом которых загорелся. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, инцидент произошел в поселке Яган, а источником возгорания стала баня на территории соседнего хозяйства.

Очевидцы стали стучать в дверь дома, где жила семья, однако те спали и не слышали шума. Тогда мужчины приняли решение разбить окно, поскольку огонь уже перекинулся на кровлю и стену. Очевидцы вошли в дом и стали выносить детей 2021, 2022 и 2023 годов рождения через окно на улицу. К этому моменту на помощь подоспел еще один сосед.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.