На этой неделе в Челябинске завершится отопительный сезон

В Челябинске на этой неделе завершается отопительный сезон. Об этом заявил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в администрации 24 апреля.

По его словам, с пятницы, 21 апреля, фиксируется среднесуточная температура выше +8 градусов. «Ближайшие два дня также по прогнозу ожидается устойчивая положительная температура, поэтому отопительный сезон может быть завершен 26 апреля»,– сообщил Александр Астахов. Он напомнил, что для отключения тепла, по постановлению правительства РФ, средняя температура воздуха более +8 градусов должна держаться минимум пять суток.

Для завершения отопительного периода будет подписано распоряжение главы Челябинска Натальи Котовой.