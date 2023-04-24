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Ремонтом Тутаевского шоссе займется фирма депутата муниципалитета Ярославля

Капитальным ремонтом Тутаевского шоссе в Ярославле будет заниматься ООО «Профиль-плюс», которое возглавляет депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов. Итоги торгов размещены на портале государственных закупок.

Илья Горохов

Илья Горохов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Илья Горохов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Открытый конкурс по поиску подрядной организации был объявлен 3 апреля, заявки принимались до 19 апреля. В итоге участие в торгах приняло только ООО «Профиль-плюс», которое возглавляет Илья Горохов. Сейчас муниципальный контракт с дорожной компанией переведен в статус подписания.

Ремонт Тутаевского шоссе будет осуществляться на отрезке от улицы Елены Колесовой до дома№1. Срок работ в контракте обозначен с 1 августа 2023 года по 20 мая 2024 года. Цена контракта с ООО «Профиль Плюс» составила 130,77 млн руб.

Андрей Иванов

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