«Между Ереваном и Баку происходят куда более сложные процессы»

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обостряется. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре — это единственная трасса, которая связывает Армению и подконтрольную этническим армянам часть непризнанной республики. В Баку заявили, что контроль сделает безопаснее движение по дороге, а также поможет не допустить поставки Ереваном вооружений и переброски живой силы в регион. При этом соглашение сторон конфликта и Москвы не предусматривает создание в этом районе КПП. Лачинский коридор, по условиям перемирия, должен находиться под контролем российских миротворцев. МИД Армении обвинил Баку в грубом нарушении договоренностей и потребовал от России ликвидировать блокаду трассы. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что, несмотря на новый виток разногласий, ситуация в Нагорном Карабахе скорее близка к урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Еще три года назад, отмечая День памяти жертв геноцида, армянские политики говорили о том, что они никогда не допустят повторения трагедии, что армия надежно защищает страну, и Нагорный Карабах всегда будет армянским.

Сегодня речи в Ереване звучат совсем иначе. На прошлой неделе премьер-министр Никол Пашинян заявил, что населению страны придется свыкнуться с тем, что Армения навсегда должна отказаться от территориальных претензий к другим странам. Иначе, как отметил глава правительства, «никто не свыкнется с той мыслью, что мы развиваемся, усиливаемся для того, чтобы направить эту силу против других, для расширения территорий нашей страны». Пашинян подчеркнул, что «в данной ситуации повесткой других будет препятствование нашему развитию, государственности». По сути, вот финал 30-летней истории непризнанного Арцаха.

Все эти годы Ереван пытался продвигать два нарратива — независимость Степанакерта и признание геноцида армян. Результат оказался почти как в поговорке про двух зайцев. Независимость не признал никто, включая саму Армению, а геноцид признали лишь большинство западных стран, Южная Америка и Россия. К слову, президент США Джо Байден сделал этот шаг уже в 2021-м, то есть после окончания второй карабахской войны.

Впрочем, сейчас для Армении обе эти задачи, похоже, стали неактуальными. Расцвет экономики, качественное улучшение уровня жизни, о котором мечтает общество, недостижимы без возвращения к международным границам 1991 года и налаживания сотрудничества с Турцией и Азербайджаном.

А, значит, надо как-то притушить конфликтные темы и ориентироваться исключительно на открывающиеся взаимовыгодные возможности. Полтора года после поражения страна находилась в абсолютной фрустрации. Потеря ориентиров, смена парадигмы, отказ от старых и поиск новых точек опоры. И вот подошло время ответственных решений. Идут последние приготовления для полноценного открытия сухопутной границы с Турцией.

Хотя куда более важные и сложные процессы происходят между Ереваном и Баку. Стороны обсуждают не только статус и обеспечение прав армянского населения Карабаха, но и транспортные коридоры, а также гарантии безопасности со стороны внешних игроков. В последнем вопросе наблюдается негласное соревнование между Россией и США. В то время как пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков утверждает, что «лишь трехсторонние договоренности являют собой единственно реалистичную базу для урегулирования».

В Вашингтоне, по сообщениям СМИ, на вторую половину мая готовят саммит с участием президента Армении и его азербайджанского коллеги. Видимо, с этой целью в последние недели между Азербайджаном и Арменией постоянно курсируют представители Госдепартамента. Многие наши политологи уже говорят, что региональные лидеры чуть ли не предали вековую дружбу — променяли ее на печеньки с берегов Потомака.

С другой стороны, сразу и не скажешь, где уместнее и перспективнее обсуждать мирный договор, в котором важность возврата к границам 1991 года превалирует над правом наций на самоопределение.

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