«Уралмеханобр» выкупил несколько этажей в бывшем здании «Четвертого канала»

НИИ «Уралмеханобр» (входит в структуру УГМК) выкупил несколько этажей в офисном здании на ул. Хохрякова, 104 в Екатеринбурге. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на гендиректора компании Константина Булатова. Новые площади понадобились компании из-за роста штатной численности сотрудников. В офисных помещениях планируется провести ремонт.

В СССР помещения в здании принадлежали «Уралмеханобру», однако в 1990-е из-за сокращения штата площади были проданы различным компаниям. В разные годы там располагался офис телеканала «Четвертый канал», а также региональные отделения НТВ и REN-TV, радио «Шансон», «Русского радио», редакция газеты «Аргументы и факты».

АО «Уралмеханобр» — интеллектуальное подразделение Уральской горно-металлургической компании. Компания занимается комплексным проектированием строительства и реконструкции предприятий горнодобывающего, обогатительного, металлургического, химического производств, разработкой технологий в области добычи, обогащения полезных ископаемых, техногенного сырья и подготовки сырья к плавке и др.

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