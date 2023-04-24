Госдума приняла в первом чтении законопроект Башкирии о бесплатной юридической помощи

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ», разработанный Курултаем Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Предлагается расширить полномочия регионов и разрешить устанавливать дополнительные случаи, когда адвокаты смогут оказывать юридическую помощь бесплатно. В настоящее время участники государственной системы бесплатной юридической помощи могут оказывать соответствующие услуги только в случаях, установленных федеральными законами.

В пояснительной записке сообщается, что «принятие предлагаемых изменений направлено на расширение пределов юридической помощи, оказываемой бесплатно, и будет способствовать повышению эффективности реализации государственных гарантий прав граждан».

Влада Шипилова

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