Бывший председатель правительства Пермского края посетил ПГНИУ

Исполнительный директор фонда Национальной технической инициативы (НТИ), экс-глава регионального правительства Михаил Антонов посетил Пермский государственный национальный университет. Как сообщили в пресс-службе вуза, сотрудники кафедры общей физики ПГНИУ представили Михаилу Антонову научную аппаратуру для мониторинга конвекции «Мокон» и «Мокон-М». Оборудование предназначено для мониторинга реальной микрогравитационной обстановки на борту Российской орбитальной станции (РОС) и малых космических аппаратов (МКА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заведующий кафедрой общей физики ПГНИУ Игорь Бабушкин рассказал, что данные космические эксперименты позволят оценить потенциал использования космических аппаратов для гравитационно чувствительных экспериментов, что расширит спектр решаемых на них задач и повысит эффективность их использования. «Подобные разработки могут быть востребованы в рамках правительственной дорожной карты “Космические системы и сервисы”»,— отметил исполнительный директор фонда НТИ.

Указанные эксперименты являются продолжением работ с конвективным датчиком «Дакон» — собственной разработкой университета, проводимых еще с 1996 года. Датчик использовался для изучения физики жидкости и газа в невесомости и применялся для исследований на орбитальной станции «Мир» и российских модулях МКС. В частности, с помощью первой версии этого прибора ученые Пермского университета первыми доказали существование конвективных течений в космосе.

Отметим, Михаил Антонов был премьером правительства Пермского края с февраля по июнь 2012 года. Осенью 2012 года его назначили руководителем проектного офиса центра образовательных разработок бизнес-школы «Сколково». Там господин Антонов занимался созданием и продвижением проектной команды, специализирующейся на практической работе в области модернизации и реформирования российского университетского образования. Позднее Михаил Антонов перешел в фонд НТИ, в структуре этой организации бывший председатель правительства Прикамья занимал разные должности, пока не был назначен исполнительным директором фонда НТИ.