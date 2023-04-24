Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб судья ВС Башкирии

Дюртюлинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов. Дело возбуждено по признакам нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло 22 апреля на дороге Нефтекамск-Дюртюли возле села Новобиктово. Автомобиль Mazda CX-9 под управлением Андрея Власова выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Peugeot Boxer, который следовал по маршруту Уфа-Ижевск. В результате ДТП погиб водитель Mazda. Пострадали пассажир легкового автомобиля, а также водитель автобуса с 11 пассажирами. Двое женщин были госпитализированы в дюртюлинскую ЦРБ, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение.

Венера Хисамова

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