В Прикамье могут ввести туристический сбор

В Пермском крае могут ввести туристический сбор. Как сообщает «Текст», об этом заявила глава краевого минтуризма Юлия Ветошкина, выступая на круглом столе «Стратегия развития и меры поддержки предпринимательства в сфере туризма», прошедшем в санатории «Ключи».

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«Как нам кажется, введение туристического сбора может стать еще одним из механизмов развития муниципальных образований, обладающих высоким туристским потенциалом»,— заявила госпожа Ветошкина. Пилотной территорий для введения сбора может стать Суксун.

Закон о введении курортного сбора приняли в России несколько лет назад. Он предусматривает введение сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в регионах юга России. Сейчас курортный сбор в качестве эксперимента существует в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях.