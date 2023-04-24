В Челябинской области доходность инвестиций в недвижимость ниже среднероссийской

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет в Челябинской области составила 8,6%. Без учета сдачи в аренду показатель оценивается в 4,7%, сообщается в исследовании «РИА Новости».

Среди регионов РФ наибольшая доходность инвестиций в недвижимость с учетом сдачи в аренду отмечена в Краснодарском крае (19,7%), на Алтае (18,2%), в Адыгее (15,9%) и Татарстане (13,2%). Меньше всего показатель составляет в Оренбургской (1,2%) и Ленинградской (2%) областях, в Ростовской области (2,3%) и Коми (2,6%). В целом по России среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость составляет 9,3%.