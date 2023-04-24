На систему отслеживания бездомных собак в Казани потратят 11 млн рублей

В Казани на систему отслеживания бродячих собак по видеокамерам потратят 11 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Внедрение системы осуществят в рамках модернизации информационной системы анализа видеопотока, поступающего с камер, установленных по проектам «Безопасный город» и «Безопасный двор». Победитель тендера должен будет разработать веб-сервис по отлову бездомных собак и телеграм-бот для создания заявок на отлов. При этом искусственный интеллект должен будет отличать домашних собак от бродячих.
Работы необходимо выполнить до 18 января следующего года. Деньги выделят из республиканского бюджета.