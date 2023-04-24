На систему отслеживания бездомных собак в Казани потратят 11 млн рублей

В Казани на систему отслеживания бродячих собак по видеокамерам потратят 11 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Внедрение системы осуществят в рамках модернизации информационной системы анализа видеопотока, поступающего с камер, установленных по проектам «Безопасный город» и «Безопасный двор». Победитель тендера должен будет разработать веб-сервис по отлову бездомных собак и телеграм-бот для создания заявок на отлов. При этом искусственный интеллект должен будет отличать домашних собак от бродячих.

Работы необходимо выполнить до 18 января следующего года. Деньги выделят из республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"