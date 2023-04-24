В Ярославской области «Ауди» снесла автобусную остановку

В Ярославской области «Ауди А5» врезалась в автобусную остановку, водитель и пассажир машины госпитализированы. Об этом рассказали у УМВД по Ярославской области.

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Фото: vk.com / Рыбинск: ЧП,ДТП Место происшествия

Фото: vk.com / Рыбинск: ЧП,ДТП

ДТП зарегистрировано 23 апреля около 16:10 дня на автодороге «Переборы-Судоверфь» Рыбинского района. Машина снесла остановку, а потом оказались в кювете.

«В результате ДТП водитель мужчина 1986 года рождения и пассажир женщина 1990 года рождения госпитализированы с травмами»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

Людей на самой автобусной остановке в момент ДТП не было.

Андрей Иванов