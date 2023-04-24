Знание английского и китайского языков жители Ижевска считают важным для карьерного роста

В столице Удмуртии 48% опрошенных местных жителей считают наиболее полезным для карьеры знание английского языка. Еще 9% респондентов значимым для роста в профессии назвали китайский язык, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Отмечается, что другие языки упоминались гораздо реже. Так, в важности владения немецким убеждены 2%, итальянским, японским и арабским — по 1%. 19% констатируют, что в его работе не нужен иностранный язык.

О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (68%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (14%).