В селе Витязево собственники сами сносят магазин «Мясо» и столовую «Обжоркин»

В селе Витязево Краснодарского края по решению суда сносят магазин «Мясо» и столовую «Обжоркин». Должники выполняют решение суда своими силами, под контролем судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

«Решение о демонтаже точки общественного питания, а также примыкающего к ней магазина и вспомогательного помещения принято судом по иску городской администрации. Коммерческие объекты признаны незаконными постройками, поэтому подлежат сносу»,— говорится в сообщении.

Исполнительное производство в отношении двух собственников строений находится на исполнении в Анапском городском отделе судебных приставов.

Тат Гаспарян

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