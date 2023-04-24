Гуманитарная партия удобрений группы «Уралхим-Уралкалий» для Кении отправлена из Европы

Гуманитарная партия удобрений группы «Уралхим-Уралкалий», предназначенная для Кении, погружена на судно в Риге и уже находится в пути до порта Момбаса. Об этом сообщает пресс-служба группы.

Партия объемом 34 тыс. тонн является второй безвозмездной отправкой удобрений группы, находящихся в портах и на складах Европы, для стран Африки. Предыдущая поставка объемом 20 тыс. тонн из Европы для второго по численности населения континента была официально передана Малави в начале марта 2023 года.

Поставка для Кении, включающая хлористый калий, карбамид и NPKS-удобрения, снова осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки удобрений. Как и в случае с предыдущей совместной поставкой, группа оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.

В общей сложности группа «Уралхим-Уралкалий» намерена безвозмездно передать развивающимся странам около 300 тыс. тонн минеральных удобрений. Инициатива направлена на борьбу с глобальным продовольственным кризисом и предотвращение существенных потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков.