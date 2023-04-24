В Омской области двое юношей погибли в ДТП, взяв покататься чужую машину

Следователи в Омской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли двое юношей, сообщала официальный представитель регионального управления СКР Лариса Болдинова.

Авария, по данным ведомства, произошла в ночь на 22 апреля на 835 км трассы Челябинск-Новосибирск. Там столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик DAF. В результате ДТП 18-летний молодой человек скончался на месте, его товарищ умер в больнице. Водитель грузовой машины не пострадал. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек).

По предварительным данным, юноши без разрешения собственника взяли машину, чтобы покататься. При этом, у 18-летнего парня, который сел за руль, не было водительских прав. На автодороге вблизи поселка Октябрьский молодой человек не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.

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Илья Николаев