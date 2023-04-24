Тюменца отправили в колонию за рассылку порнографии подросткам

В Ишиме (Тюменская область) вынесли приговор 28-летнему мужчине, которые отправлял интимные фото подросткам. В Объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщили, что он был признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних лиц (ч.3 ст.135 УК РФ).

Следствие установило, что В. вел переписку на тему сексуальных отношений с тремя подростками младше 16 лет. Он также отправлял им фото обнаженных частей женского и мужского тела, а также просил их делать и отправлять ему подобные фото. Одна из школьниц рассказала об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Мужчина вину в преступлении признал и раскаялся в содеянном. Он также принес извинения потерпевшим и частично возместил моральный вред.

Тем не менее, его приговорили к шести годам колонии строгого режима. С него также взыскали 150 тыс. руб. в пользу потерпевших.

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