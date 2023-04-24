Кубань возглавила рейтинг регионов РФ по доходности инвестиций в недвижимость за пять лет

Краснодарский край занял первое место в рейтинге регионов РФ по доходности вложений в недвижимость по итогам последних пяти лет. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В период с 2018 по 2022 год среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в регионе составила 19,7%, без учета сдачи в аренду — 17,6%. Высокий результат, по мнению аналитиков, получился в результате значительного роста в Краснодаре и на курортах черноморского побережья.

«По ряду ценовых параметров Сочи уже обгоняет Москву по уровню цен на недвижимость, а инвестиции в курортную недвижимость в последние пару лет могли принести кратный доход»,— сообщает издание.

Республика Адыгея заняла третье место в списке с показателем среднегодовой доходности 15,9% (13,1% — без аренды). Вторую строчку регион уступил Алтайскому краю, где за последние пять лет вложения в недвижимость в среднем приносили инвесторам 18,2% доходности в год (15,5% без учета аренды).

В среднем по России среднегодовая доходность от недвижимости в России на 9% превысила ежегодную инфляцию за последние пять лет. По данным экспертов, в отчетном периоде наблюдался резкий скачок цен, что принесло большую прибыль инвесторам, заключившим сделки в начале данного периода.

Анастасия Донскова

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