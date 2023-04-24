Собака покусала ребенка в Ижевске

В марте в столице Удмуртии зарегистрировали два факта нападения домашних животных на людей. Один из них произошел возле дома по ул. Медведевская. Собака напала на ребенка 2014 года рождения и покусала его, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Позднее кот, принадлежащий жительнице Ижевска, напал на женщину 1973 года рождения и также покусал ее.

При этом владельцы животных после нападений не предоставили их в ближайшие ветеринарные лечебные учреждения, чтобы питомцев осмотрели и поместили на карантин. Информация о вакцинации отсутствует.

Таким образом оказались нарушены ветеринарные правила. Владельцам животных выдали памятки ветеринарного законодательства в целях предотвращения распространения бешенства. Кроме того, им объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований.