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Собака покусала ребенка в Ижевске

В марте в столице Удмуртии зарегистрировали два факта нападения домашних животных на людей. Один из них произошел возле дома по ул. Медведевская. Собака напала на ребенка 2014 года рождения и покусала его, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Позднее кот, принадлежащий жительнице Ижевска, напал на женщину 1973 года рождения и также покусал ее.


При этом владельцы животных после нападений не предоставили их в ближайшие ветеринарные лечебные учреждения, чтобы питомцев осмотрели и поместили на карантин. Информация о вакцинации отсутствует.

Таким образом оказались нарушены ветеринарные правила. Владельцам животных выдали памятки ветеринарного законодательства в целях предотвращения распространения бешенства. Кроме того, им объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований.

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