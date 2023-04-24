Липецкая структура немецкого производителя сельхозтехники Horsch по итогам 2022-го увеличила выручку и снизила прибыль

Российская структура немецкого производителя сельхозтехники ООО «Хорш русь» (Липецкая область) отчиталась о своих финансовых показателях за 2022 год, следует из данных Rusprofile. Выручка компании достигла 6,9 млрд руб. при 6 млрд руб. за 2021 год. Чистая прибыль уменьшилась с 680 млн руб. в 2021 году до 517 млн руб. в 2022-м.

Себестоимость продаж возросла с 4,9 млрд до 5,9 млрд руб. Прочие доходы компании значительно снизились, в 2021 году они составляли 106 млн руб., а в отчетном году 36 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Хорш русь» зарегистрировано в Липецкой области для производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в 2010 году. Уставный капитал — 8,6 млн руб. По итогам 2020 года выручка составляла 2,9 млрд руб., чистый убыток — 63,9 млн руб. Совладельцы общества — немецкая компания «Хорш холдинг се» (90,5% долей) и Петр Быков (9,5%). Гендиректор — Виктория Малкина.

Амалия Нечаева