Дом и баня загорелись в Ижевске на улице 1-я Малиновая гора

23 апреля около 17:52 в столице Удмуртии на улице 1-я Малиновая гора произошел пожар. К моменту прибытия специалистов горели дом и баня, а также существовала угроза перехода огня на соседние строения частного сектора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате происшествия никто не пострадал. Ликвидацию открытого горения объявили в 18:30. Общая площадь возгорания составила около 90 кв. м.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают эксперты и дознаватели МЧС России.