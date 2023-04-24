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Дом и баня загорелись в Ижевске на улице 1-я Малиновая гора

23 апреля около 17:52 в столице Удмуртии на улице 1-я Малиновая гора произошел пожар. К моменту прибытия специалистов горели дом и баня, а также существовала угроза перехода огня на соседние строения частного сектора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате происшествия никто не пострадал. Ликвидацию открытого горения объявили в 18:30. Общая площадь возгорания составила около 90 кв. м.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают эксперты и дознаватели МЧС России.

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