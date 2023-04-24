Контрольно-счетная палата региона проверит челябинское МУП «ПОВВ»

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области приступили к контрольному мероприятию в муниципальном унитарном предприятии «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») Челябинска. В том числе будет проверена эффективность использования средств на ремонт и модернизацию сетей и сооружений, сообщает КСП региона в своем telegram-канале.

Также в ходе мероприятия аудиторы оценят эффективность управления и распоряжения имуществом; «достоверность и обоснованность достижения цели по улучшению состояния водных объектов, а также обеспечения качества и безопасности питьевого водоснабжения». Кроме того, специалисты КСП установят риски и причины недостижения показателей и неисполнения плана мероприятий стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Помимо этого, в МУП проведут аудит закупок.

Проверка предусмотрена планом работы КСП на 2023 год.