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Контрольно-счетная палата региона проверит челябинское МУП «ПОВВ»

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области приступили к контрольному мероприятию в муниципальном унитарном предприятии «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») Челябинска. В том числе будет проверена эффективность использования средств на ремонт и модернизацию сетей и сооружений, сообщает КСП региона в своем telegram-канале.

Также в ходе мероприятия аудиторы оценят эффективность управления и распоряжения имуществом; «достоверность и обоснованность достижения цели по улучшению состояния водных объектов, а также обеспечения качества и безопасности питьевого водоснабжения». Кроме того, специалисты КСП установят риски и причины недостижения показателей и неисполнения плана мероприятий стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Помимо этого, в МУП проведут аудит закупок.

Проверка предусмотрена планом работы КСП на 2023 год.

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