Пермский завод Henkel будет выпускать продукцию под русифицированными названиями

Новые собственники российских заводов концерна Henkel проведут ребрендинг не только самих предприятий (с 1 января 2023 года управляющее ими ООО «Хенкель Рус» работает под коммерческим названием LAB Industries), но и выпускаемой ими продукции. Как сообщает «Ъ-СПб» со ссылкой на LAB Industries, до конца года все бренды, которые производятся компанией, перейдут на кириллицу. Уже с середины апреля на маркетплейсах стала появляться продукция Henkel с прежним дизайном, но с кириллическим названием: кондиционер для белья «Вернель», стиральный порошок «Персил», туалетные блоки «Бреф» и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Немецкая компания Henkel производит косметику, бытовую химию и клеевые материалы под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», «Момент» и другими. Одно из российских предприятий холдинга расположено в Прикамье (бывший завод «Пемос»).

В начале апреля 2022 года концерн заявил о намерении вывести из РФ свой бизнес, а в августе выставил свои российские и белорусские активы на продажу. В конце прошлой недели Henkel подписала соглашение о продаже российских предприятий консорциуму местных инвесторов. В него входят три инвесткомпании: Augment Investments, подконтрольная совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, Kismet Capital Group российского инвестора Ивана Таврина и Elbrus Services, принадлежащая сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову. Согласованная сумма покупки активов составляет 54 млрд руб. (€600 млн), окончательно сделка еще не закрыта.