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В Прикубанском округе Краснодара отключили свет на четырех улицах

В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии на электросетях отключили свет в домах, расположенных на четырех улицах. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Без электроэнергии остались улицы: Ростовское шоссе, Раздельная, 3-я Трудовая, Железнодорожная»,— говорится в сообщении.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате инцидента отключились ПС «ВК-12» и 22 трансформаторные подстанции. Идут восстановительные работы.

Тат Гаспарян

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