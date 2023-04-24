В рейтинг лучших вузов России вошли 11 университетов Свердловской области

В рейтинг лучших российских вузов попали 11 университетов Свердловской области. Список был составлен службой исследований сервиса hh.ru на основании показателя востребованности выпускников вузов у работодателей.

Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 13 место, за год опустившись на три позиции. В топ-100 также вошли Уральский государственный экономический университет (57-е место) и Уральский государственный горный университет (77-е место).

Также в список лучших вузов были включены УрГУПС (202-е место), Гуманитарный университет (213-е), УрГПУ (238-е), РГППУ (247-е), УГЛТУ (260-е), УрГАХУ (291-е), УГМУ (346-е) и УрГЮУ (373-е).

В среднем выпускникам уральских вузов предлагают зарплату от 40 до 50 тыс. руб.

В топ-10 российских вузов попали Высшая школа экономики, РАНХиГС, университет «Синергия», СПбПУ, КФУ, ТГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбГУ, Финуниверситет и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

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