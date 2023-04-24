На жительницу Кузбасса составили протокол за курение на борту самолета

42-летнюю жительницу Новокузнецка привлекли к административной ответственности на курение на борту авиалайнера. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва-Новокузнецк, одна из пассажирок курила электронную сигарету на своем посадочном месте.

В отношении пассажирки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Ей грозит штраф размере от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

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Илья Николаев