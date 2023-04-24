Выборы по округу бывшего спикера Добрянской думы выиграл представитель ЛДПР

Стали известны результаты прошедших вчера довыборов в представительные органы трех муниципалитетов Пермского края. Новыми депутатами стали представители «Единой России» и ЛДПР.

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Как сообщает телеграм-канал «На местах», депутатом Добрянской думы избран представитель партии ЛДПР, главный инженер АО «Исток» Антон Вдовин. Довыборы в этом округе назначили после того, как в 2022 году депутатский мандат потерял Андрей Шитов. Господина Шитова, с 2014 по 2019 год занимавшего должность председателя земского собрания Добрянского района, лишили полномочий за сокрытие доходов: он не указал в декларации доходы и имущество своей семьи в 2019–2020 годах.

Новым депутатом Чусовской думы стал единоросс, директор МАУ «Парк культуры и отдыха “Ермак”» Денис Рукавишников. В Осинском округе депутатами местной думы избраны представители «Единой России» — заместитель начальника отдела ООО «Буровая компания “Евразия”» Олег Бочкарев и индивидуальный предприниматель Марина Сухоплюева.