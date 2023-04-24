Ряды народной дружины в Кузбассе пополнили студенты техникума

В Кемерове 43 студента политехнического техникума стали народными дружинниками, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города. Обучающиеся – будущие сотрудники правоохранительных органов, отмечают в мэрии.

Участие студентов в народной дружине проводится в рамках соглашения о взаимодействии Сибирского политехнического техникума и Кузбасского линейного управления МВД России. Учебное заведение занимается подготовкой по специальности «Правоохранительная деятельность» с 2014 года.

К дружинникам предъявляется ряд требований: гражданин может подать заявку на участие в организации с 18 лет, он должен быть не судим. Основными обязанностями дружинников является охрана общественного порядка. Их привлекают к патрулированию улиц вместе с полицейскими во время массовых мероприятий. Кроме того за помощь правоохранителям при раскрытии преступлений и поимке преступников их представляют к официальным наградам Кемерово, Кузбасса и Российской Федерации.

В июне прошлого года сообщалось о возрождении народных дружин в Туве. В частности, речь шла о привлечении жителей приграничных районов Тувы к участию в охране государственной границы РФ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин