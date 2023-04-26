Азиатский прищур поездов-беспилотников

Экспертные оценки мирового рынка поездов-беспилотников в денежном выражении колеблются в довольно широких пределах — от $3,6 млрд до $8,3 млрд (вероятно, из-за того, какой уровень автономности поездов исходно берется для оценок). Но в одном аналитики рынка сходятся: самые высокие темпы его роста наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это же косвенно подтверждает список основных поставщиков на мировом рынке систем для поездов-беспилотников — General Electric Company (GE), Toshiba Corporation (Toshiba), Alstom SA (Alstom), Tech Mahindra, WSP, Cisco Systems (Cisco), Hitachi, Bombardier, Siemens, Thales, Kyosan Electric Manufacturing Ltd (Kyosan), Mermec, Advantech, Mipro, ADLINK. Больше половины компаний в нем как раз из этого региона.