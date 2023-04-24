В Британии суд выдал ордер на арест экс-жены Аркадия Ротенберга

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей жены российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталью, передает The Telegraph. Решение связано с тем, что она не явилась в суд по рассмотрению иска юридической фирмы Candey.

Судья Эндрю Ричи ранее приговорил госпожу Ротенберг к трем неделям тюрьмы, но у нее была возможность избежать заключения при явке в суд, но этого не произошло. Candey в суде утверждала, что ответчица игнорирует предписания суда и попытки компании связаться с ней.

Candey пытается взыскать с госпожи Ротенберг 11,5 тыс. Утверждается, что ответчица не выплатила их, отказавшись от услуг юристов, которые представляли ее интересы в деле о поместье господина Ротенберга в графстве Суррей. Суд изначально встал на сторону жены, но при повторном рассмотрении адвокатам не удалось доказать, что зарегистрированная на офшорную компанию недвижимость принадлежит российскому бизнесмену.

Как отмечает The Telegraph, в 2022 году у госпожи Ротенберг была конфискована ее квартира в Лондоне стоимостью 8,7 млн за отсутствие платежей по ипотеке.

Аркадий и Наталья Ротенберги были супругами в 2005–2013 годы. Бракоразводный процесс проходил в суде Лондона. Изначально госпожа Ротенберг претендовала на половину совместно нажитого имущества, но позднее согласилась на недвижимость и имущество, предназначенное для личного пользования. В 2019 году стало известно, что она состоит в браке с армянским политиком Тиграном Арзаканцяном. Госпожа Ротенберг участвовала в деятельности его партии.

Леонид Уварчев